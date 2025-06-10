العالم اليوم - كريستيانو رونالدو يفصح عن سر لياقته البدنية في سن الـ40

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 10:28 مساءً - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المفتاح الأساسي لتحسين الأداء الرياضي، خاصة في سن الأربعين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سر اللياقية البدنية المتميزة لرونالدو، رغم تقدمه في السن، هو حرصه الشديد على النوم الجيد.

وقال نجم نادي النصر السعودي إن روتينه اليومي يعد عاملا حاسما في حفاظه على لياقته البدنية وتفوقه الرياضي، رغم مرور السنوات.

وأوضح رونالدو، في مقابلة بودكاست، أن أهم وسيلة يعتمد عليها للتعافي الجسدي والذهني هي الراحة.

وأشار إلى أن النوم المريح يعد ضروريا لجميع الأشخاص، وخاصة الرياضيين، إذ لا يمكن للجسم أن يتعافى بشكل كامل أو تستعيد العضلات قوتها دون راحة كافية.

وبين رونالدو أنه بفضل النوم المنتظم، إلى جانب اتباعه لعادات صحية أخرى في نمط حياته اليومي، تمكن من الحفاظ على "عمر بيولوجي" أقل بكثير من عمره الحقيقي.

وأضاف أنه يتبع روتينا صارما في النوم، إذ ينام ما يقارب سبع ساعات يوميا، ويحافظ على جدول منتظم للنوم والاستيقاظ.

مؤكدا أنه يخلد إلى النوم بين الساعة 11:00 و12:00 ليلا، ويستيقظ ما بين الساعة 8:00 و8:45 صباحا.

وفي السياق نفسه، أوضح النجم البرتغالي أنه يجري بعض التعديلات على جدول نومه في حال السفر، أو خوض مباريات ليلية، أو المشاركة في مناسبات معينة. ومع ذلك، يحرص دائما على منح الأولوية لنوم ذي جودة، لضمان تعافي جسده بالشكل المطلوب.

وأورد التقرير أن رونالدو أقر بأن التغيرات في الجدول الزمني تؤثر بشكل كبير على راحته وعلى مستوى الأداء أو جودة التدريبات.