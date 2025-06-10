نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تقتل شقيقين بذريعة محاولتها خطف سلاح جندي في نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي شقيقان فلسطينيان حتفهما برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجومها المستمر على مدينة نابلس في الضفة الغربية، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنهما حاولا خطف سلاح أحد الجنود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد أبو عميرة (40 و35 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس".

وقال الجيش إن الشقيقين "أبو عميرة حاولا خطف سلاح أحد الجنود، ما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة بينما الآخرون بالطفيفة".

وتواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري في الضفة الغربية، حيث شهدت مدينة نابلس الثلاثاء، اقتحاما واسعا للبلدة القديمة أسفر عن إصابة العشرات من بينهم أطفال، بحالات اختناق نتيجة إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع واعتداءات بالضرب ودهس بالمركبات.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر عميد أحمد، بأن "طواقم الإسعاف تعاملت مع الإصابات التي وقعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة أحياء، بينها سوق الخان، حيث داهم الجنود المنازل والمحال التجارية، وتمركزوا على أسطح المباني، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز".