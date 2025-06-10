العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:28 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وتبادل رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، التهاني بمناسبة عيد الأضحى، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة.

كما نقل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى رئيس دولة الإمارات تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معربا عن خالص تمنياته لقطر وشعبها بدوام النماء والرخاء.

وبحث رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب تعاونهما والعمل المشترك والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبي البلدين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحضر مجلس قصر البحر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي حيث كان في استقباله الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وعدد من المسؤولين.