العالم اليوم - موسكو وكييف تتبادلان مجموعة جديدة من أسرى الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 07:23 مساءً - أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها تبادلت جنودا أسرى مع أوكرانيا في إطار دفعة ثانية ضمت أكثر من ألف أسير حرب، نص عليها اتفاق أبرم خلال مباحثات سلام جرت بين الطرفين الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من يونيو في إسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس"، مضيفة "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف استعادت، الثلاثاء، مجموعة جديدة من أسرى الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: "يمثل اليوم المرحلة الأولى من عودة جنودنا الجرحى والمصابين بجروح خطيرة من الأسر الروسي. وجميعهم يحتاجون إلى عناية طبية فورية. هذا عمل إنساني مهم".

يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الخارجية الروسية بوقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا كشرط مسبق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الثلاثاء قوله إن الموافقة على هذا تعد اختبارا معنيا بمدى جدية الولايات المتحدة في تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال نائب الوزير الذي يتولى مسؤولية في الأسلحة الاستراتيجية: "هناك حاجة لاتخاذ الجانب الأميركي خطوات عملية لاجتثاث أسباب الخلافات بيننا في مجال الأمن".

وذكر أن: "توسع حلف الناتو على رأس قائمة هذه الأسباب. ومن المستحيل ببساطة أن يتم حل الصراع الحالي في منطقة اليورو والأطلسي دون حل هذه المشكلة الجوهرية والخطيرة".

وأضاف ريابكوف أن الولايات المتحدة يجب أن تظهر "احتراما لمصالح روسيا الأساسية".

وكثيرا ما تشير القيادة الروسية إلى توسع الحلف الغربي واحتمال انضمام أوكرانيا إليه باعتباره سبب الحرب.