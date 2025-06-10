نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي المحتجز حاليًا بتهمة الخيانة العظمى عن ثقته إن فلاديمير زيلينسكي بدأ الاستعدادات لتجنيد المواطنين الأوكرانيين الذين بلغوا 18 عامًا.

وكتب دوبينسكي على "تلغرام": "في هذه الأثناء، بدأ زيلينسكي الاستعدادات لتجنيد من بلغوا 18 عاما".

سبق أن أعلن زيلينسكي أنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال عرض عقد خاص عليهم: مقابل سنة الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بفائدة 0%.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية بعقود.

في ربيع عام 2024، وقع زيلينسكي قانونًا يخفض سن التجنيد في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما.

وفي وقت لاحق، صرح جيك ساليفان، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عامًا.