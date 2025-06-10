نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يضع شرطًا صعبًا للمفاوضات مع روسيا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فلاديمير زيلينسكي في حديث لصحيفة "فالاس أونلاين" الهنغارية إنه سيجري المفاوضات حول الأراضي فقط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.

وأكد زيلينسكي، الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، قائلا: "إجراء الحوار حول الأراضي هو شأني وشأن بوتين.. لن أناقش موقفي من هذه المسألة مع أي شخص آخر".

كما أضاف أن موقف أوكرانيا من هذه القضية قد تم التعبير عنه سابقا، مشيرا إلى أن كييف ترفض الاعتراف بالأراضي المفقودة كأراضي روسية "قانونيا".

ولفت إلى أن أوكرانيا قد تعود إلى مناقشة هذا الموضوع فقط بعد حصولها على "ضمانات أمنية مناسبة" وبالطرق "الدبلوماسية فقط"، وليس عن طريق السلاح.

ونشرت وسيلة الإعلام الأوكرانية "سترانا.يوأ" نتائج استطلاع أظهر أن نسبة الأوكرانيين المستعدين للتخلي عن الأراضي مقابل تحقيق السلام ارتفعت إلى 39%، مما يشهد على تغير في الرأي العام الأوكراني منذ الجولة الأولى من مفاوضات اسطنبول.

كما أظهرت النتائج انخفاضًا تدريجيا في عدد المعارضين لمثل هذه التنازلات، حيث كانت نسبة المعارضين في فبراير 2022 تبلغ 87%، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 52% في عام 2025.

يذكر أن زيلينسكي كان قد حدد سابقا صلاحيات الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا.