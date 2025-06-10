ارتفاع أسعار النفط فـي التعاملات الآسيوية المبكرة

عواصم ـ «العُمانية» بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر أغسطس القادم 64 دولارًا أميركيًّا و52 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعًا بلغ 46 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين والبالغ 64 دولارًا أميركيًّا و6 سنتات. وعلى الصعيد العالمي سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة امس بدعمٍ من التوترات الجيوسياسية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتًا، أو ما يعادل 0.85 في المائة لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتًا أو 0.94 في المائة إلى 63.11 دولار للبرميل.

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