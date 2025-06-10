انفجار فـي منشأة يابانية داخل قاعدة أميركية

طوكيو ـ ا.ف.ب: وقع انفجار في منشأة عسكرية يابانية داخل قاعدة جوية أميركية في أوكيناوا على ما أفاد مسؤولون فيما أشارت وسائل إعلام إلى تسجيل إصابات غير خطرة. وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع بتلقي معلومات عن انفجار في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية في جنوب اليابان. وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء ومسؤولون أن الحادث أدى إلى وقوع أربعة جرحى لا تعرض إصاباتهم حياتهم للخطر.

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