نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هآرتس نقلا عن مصدر مطلع: ترامب طلب من نتنياهو خلال اتصالهما إخراج موضوع الهجوم على إيران من الخطاب العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة هآرتس نقلا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما إخراج موضوع الهجوم على إيران من الخطاب العام.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.