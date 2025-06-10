العالم اليوم - وفاة مشرفة تدريس فرنسية.. طعنها تلميذ

انتم الان تتابعون خبر وفاة مشرفة تدريس فرنسية.. طعنها تلميذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 01:20 مساءً - توفيت مشرفة تدريس تعرضت للطعن، صباح الثلاثاء، على يد تلميذ أمام مدرسة في نوجان بشرق فرنسا، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق.

وتم توقيف الطالب بعد طعن مشرفة التدريس البالغة من العمر 31 عاما أثناء تفتيش الحقائب.

وعقب الحادث، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"التصاعد غير المبرر للعنف".

وكتب ماكرون على مصنة "إكس": "أثناء رعاية أطفالنا، فقدت مساعدة تربوية حياتها ضحية لتصاعد غير مبرر للعنف".

وأضاف: "نقف جميعا إلى جانب عائلتها وأحبائها وزملائها والمجتمع التعليمي بأكمله. الأمة في حداد، والحكومة مُستنفرة للحد من الجريمة".

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي إن عنصرا أمنيا أصيب هو الآخر بجروح طفيفة في يده أثناء اعتقال المشتبه به.

وأضاف أن التلميذ يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا. ولا تزال دوافعه مجهولة.