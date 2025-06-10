العالم اليوم - إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 01:20 مساءً - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة "دوت الخليج"، أن "إسرائيل قادرة على حماية نفسها وسنتخذ كل الخطوات اللازمة".

وأضاف: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ونجحنا في حماية نفسنا من النظام الإيراني".

وتابع: "ندعم السلام وليست لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني.. لكن سنواصل سياسة الضغط القصوى ضد طهران".

وبشأن غزة، كشف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن "حماس غير قادرة على إنهاء الحرب".

وأبرز: "حرب غزة تنتهي لحظة الإفراج عن الرهائن وتسليم حماس لسلاحها"، مبينا أن "حماس تحتجز المساعدات الإنسانية وتبيعها بأسعار مضخّمة لأهالي غزة".

وشدد على أن إسرائيل "تريد توزيع المساعدات على أهالي غزة وفق القانون الدولي وبعيدا عن حماس".

فيما يخص الحوثيين، أوضح مينسر أن تل أبيب ستواصل "الضغط العسكري" عليهم، مشيرا إلى أن الحوثيين "يعملون بتوجيهات إيرانية لإيذاء إسرائيل".

من جهة أخرى، كشف مينسر أن "الحكومة اللبنانية تعمل على منع حزب الله من توسيع نشاطه"، مضيفا "نحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تعرض إسرائيل لأي هجوم من أراضيها".