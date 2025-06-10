العالم اليوم - في عطلة نهاية الأسبوع.. ساعة نوم إضافية "تحمي سمعك"

انتم الان تتابعون خبر في عطلة نهاية الأسبوع.. ساعة نوم إضافية "تحمي سمعك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 01:20 مساءً - كشفت دراسة حديثة أن الحصول على ساعة نوم إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر.

وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة أجراها باحثون في جامعة تشونغنام الوطنية بكوريا الجنوبية وشملت أكثر من 6500 شخص تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر الذين حرصوا على النوم لساعات أطول خلال العطلة الأسبوعية انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بضعف السمع الخفيف بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفض خطر الإصابة بضعف سمع متوسط بنسبة 21 بالمئة.

ويعتقد الخبراء أن هذه الفائدة تعود إلى قدرة النوم الإضافي على حماية الاتصالات العصبية في الدماغ التي تلعب دورا حاسما في عملية السمع.

ويعد ضعف السمع المرتبط بالعمر أحد عوامل الخطر الرئيسية للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل الخرف والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.

وكانت دراسات سابقة خلصت إلى أن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يحمي من أمراض القلب ويقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70 في المئة، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل.