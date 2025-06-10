العالم اليوم - إسرائيل ترحل تونبرغ بعد الاستيلاء على السفينة مادلين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:18 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، ترحيل الناشطة السويدية في مجالي المناخ والسياسة، غريتا تونبرغ، بعد استيلاء الجيش الإسرائيلي على سفينة المساعدات "مادلين" التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت على متنها.

ونشرت وزارة الخارجية، في منشور عبر منصة "إكس"، صورة لتونبرغ وهي على متن طائرة، مشيرة إلى أنها في طريقها إلى فرنسا.

وكانت تونبرغ ضمن 12 راكبا على متن السفينة "مادلين"، التي كانت تحمل مساعدات لسكان قطاع غزة التي مزقها.

وقال النشطاء إن رحلة تأتي احتجاجا على الحرب الدائرة، وعلى الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت إسرائيل إن مثل هذه السفن تنتهك حصارها البحري لغزة.