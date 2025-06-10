الجيش الإسرائيلي يقول إن سفنه البحرية هاجمت أهدافا حوثية في ميناء الحديدة اليمني

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أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي، إن سفنه البحرية هاجمت أهدافا حوثية في ميناء الحديدة اليمني.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.