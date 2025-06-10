العالم اليوم - علي الدليمي.. أول بحريني يفوز بجائزة التوني للإنتاج المسرحي

انتم الان تتابعون خبر علي الدليمي.. أول بحريني يفوز بجائزة التوني للإنتاج المسرحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 10:22 صباحاً - فاز المنتج البحريني علي الديلمي، المقيم في نيويورك بالولايات المتحدة، بجائزة "توني" العالمية عن دوره كمنتج في المسرحية الموسيقية ماي بي هابي إندينغ، (Maybe Happy Ending)، التي تُعرض على مسرح برودواي.

وبهذا الفوز، يصبح الديلمي أول بحريني وخليجي يفوز يهذه الجائزة، التي تُعد أرفع تكريم في عالم المسرح عالميا.

يُذكر أن الديلمي شغل مناصب قيادية في مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين من 2007 إلى 2018، قبل أن يتوجّه إلى مجال الإنتاج المسرحي عقب حصوله على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا.

ومن أبرز أعماله، إنتاج المسرحية الغنائية "أم كلثوم والعصر الذهبي" في ويست إند بلندن، إضافة إلى مشاركته في إنتاج عروض برودواي الشهيرة مثل «Wicked» و«The Heart of Rock and.