العالم اليوم - بسلاح البحرية.. إسرائيل تكشف كواليس "هجمات الحديدة"

انتم الان تتابعون خبر بسلاح البحرية.. إسرائيل تكشف كواليس "هجمات الحديدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 10:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة في اليمن، بعدما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين تعرّض الميناء لغارتين إسرائيليتين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تليغرام "هاجم جيش الدفاع من خلال سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية صباح اليوم أهدافا تابعة لنظام الحوثي الارهابي في ميناء الحديدة في اليمن" وذلك "ردّا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل".

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن من مواجهة حصار بحري وجوي ما لم يوقفوا هجماتهم على إسرائيل.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجمت سفن الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية أهدافاً إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة باليمن".

وأضاف: "نُفذت الضربات رداً على عدوان نظام الحوثي الإرهابي تجاه دولة إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية ومواطنيها".

وذكر البيان: "تم تنفيذ الضربات لوقف استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وقد سبق أن قصف الجيش الإسرائيلي الميناء خلال العام الماضي، لكنه لا يزال يُستخدم لأغراض إرهابية".

وتابع: "يُستخدم الميناء لنقل الأسلحة، وهو مثال آخر على استغلال نظام الحوثي الإرهابي الساخر للبنية التحتية المدنية لتعزيز أنشطته الإرهابية".

"نُفذت الضربة بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة، بهدف تخفيف خطر إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين"، بحسب البيان.

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة"، فيما وافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وقد جرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.