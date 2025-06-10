العالم اليوم - رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 04:20 صباحاً - قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، يوم الإثنين، إن واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية.

وأدلى كارني بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن الولايات المتحدة.

كما أشار كارني إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو" بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس سنوات من الموعد المقرر سابقا.

وأضاف كارني في خطاب ألقاه بجامعة تورنتو: "لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الأميركيين طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية. أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في أكثر من مناسبة إلى جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، الأمر الذي أثار غضب الكنديين.

وفاز كارني بالانتخابات البرلمانية الكندية، ليصبح رئيس الوزراء لكندا، بعد استقالة جاستن ترودو قبل أشهر.