العالم اليوم - مكتب نتنياهو: ترامب أبلغنا بتقديم أميركا عرضا معقولا لإيران

انتم الان تتابعون خبر مكتب نتنياهو: ترامب أبلغنا بتقديم أميركا عرضا معقولا لإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 02:04 صباحاً - أعلنت إسرائيل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الإثنين أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وقد أبلغه الرئيس الأميركي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس ترامب، قد صرّح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

ووفق موقع "أكسيوس" فإن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران ستعقد إما يوم الجمعة في أوسلو أو يوم الأحد في مسقط.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه من المتوقع إجراء الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان يوم الأحد.

وهدّدت إيران يوم الإثنين بالردّ بقوة في حال شنّت إسرائيل هجوما على منشآتها النووية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بثته الإذاعة الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرية" في إسرائيل إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.

وحسبما ذكر البيان فإن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية.

وتتزايد الضغوط الدولية على طهران في ظل النزاع المستمر حول برنامجها النووي.

وتشكل السرية المحيطة بأنشطة إيران النووية السابقة محور النقاشات الجارية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى زيادة الضغط بشكل رسمي من خلال مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة.

وتخشى الحكومات الغربية من أن تسعى القيادة الإيرانية إلى تطوير أسلحة نووية، رغم نفي طهران المتكرر لذلك.