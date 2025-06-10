العالم اليوم - تحذير إسرائيلي بوجوب إخلاء موانئ في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يونيو 2025 12:12 صباحاً - أصدر الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين تحذيرا بوجوب إخلاء ثلاثة موانئ يمنية تمهيدا لضربات ضد بنى تحتية يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الذين يطلقون بانتظام صواريخ باتجاه إسرائيل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصتي إكس وتلغرام "نظرا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة إخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".

وتشمل الموانئ التي تم التحذير من التواجد فيها رأس عيسى والحديدة والصليف.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي، يوم الجمعة، قوله إن إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل لن يمر من دون رد، وإن الجيش الإسرائيلي سيرد على الحوثيين في الوقت المناسب.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

وقال الموقع إن معرفة الأهداف الحوثية تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم، مضيفا أن المسؤولين في إسرائيل يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ، التي تقول إنها "باليستية فرط صوتية" باتجاه إسرائيل وذلك منذ بدء الحرب على غزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة.

وتشدد الجماعة على أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مستمرة وسوف تتصاعد حتى وقف القتال في غزة ورفع الحصار عنها.