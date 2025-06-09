العالم اليوم - بعد اضطرابات عنيفة.. كيف يبدو الوضع في لوس أنجلوس؟

انتم الان تتابعون خبر بعد اضطرابات عنيفة.. كيف يبدو الوضع في لوس أنجلوس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 11:17 مساءً - قالت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الإثنين، إن حملة مكاتب الهجرة، والتي نفذت الجمعة للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط المدينة، "أشعلت شرارة الاحتجاجات العنيفة" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت كارين باس، لشبكة "سي إن إن"، أن المداهمات هي التي تسببت في "إشعال نار الاحتجاجات وأعمال العنف"، مضيفة أن إدارة الهجرة والجمارك لم تبلغ مسؤولي المدينة مسبقا بشأن تلك العمليات، ما صعّب عليهم الاستجابة للاحتجاجات.

وأعربت باس عن قلقها من توقيت المداهمات المقبلة، مشيرة إلى أن "سكان المدينة يمتلكون شبكة سريعة للخروج في مظاهرات".

وأكدت أن "أعمال التخريب كانت محصورة في منطقة صغيرة من المدينة"، مشددة على أن من ارتكبوا هذه الأفعال ستتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

من جانبها، قالت هيلدا سوليس، الرئيسة المؤقتة لمجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس، إن الوضع في المدينة قد هدأ بعد واحدة من أكثر الليالي اضطرابا.

وأوضحت سوليس لشبكة "سي إن إن" أنه "كانت هناك حالة الطوارئ استدعت إجلاء السكان أو مطالبتهم بمغادرة المدينة، بسبب حجم الدمار والفوضى، إلا أن هذا الإجراء تم رفعه الآن".

وأضافت أن "بعض الطرق الرئيسية والمداخل والطرق السريعة لا تزال مغلقة، لكن الأمور تسير بشكل مدروس للغاية".

هذا وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن قرار إرسال الحرس الوطني للتعامل مع أحداث العنف "عظيم".