نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدينسكي: سياسة ترامب تفهمها روسيا وواشنطن أنفقت على أوكرانيا أكثر مما أنفقته خطة "مارشال" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفهومة لروسيا، لأنه يتوخى المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأضاف ميدينسكي في مقابلة على شاشة RT: "خطابات ترامب تتمحور حول شيء واحد: مصالح أمريكا.. إنه يتبع مصالح الدولة. من هذه الناحية، سياسة ترامب واضحة جدا لنا.

وتابع: "أعتقد أن ترامب يخاف الرب الإله. بينما قامت الإدارة الأمريكية السابقة بالكثير من الأمور التي تستحق أن تحترق في الجحيم عليها".

ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة أنفقت على أوكرانيا أكثر مما أنفقته خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية".

وأكد رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا أن القيادة الأوكرانية الحالية تحتاج إلى عدو وحرب دائمين لكي تبقى في السلطة إلى الأبد.

وقال ميدينسكي: "أعتقد أن القيادة الأوكرانية إلى حد ما - وسأحاول التحدث بحذر شديد - بدأت تذكرني إلى حد ما بديكتاتوريي أمريكا اللاتينية. هم أيضا كانوا في يوم من الأيام رجالا طيبين عندما وصلوا إلى السلطة، ووعدوا بالكثير خلال الانتخابات. لكنهم تدريجيا تحولوا إلى ديكتاتوريين. ولكي تبقى في السلطة إلى الأبد، تحتاج إلى عدو دائم، تحتاج إلى حرب لا تشكل أي تهديد لك شخصيا، ولا لعائلتك أيضا، لأن جميع أفراد العائلة موجودون في الخارج بجوازات سفر بريطانية وهم في حالة جيدة جدا. فلم تعد قادرا على السيطرة على الوضع دون حرب".

وأشار إلى أن المساعدات الأجنبية من أموال وأسلحة في مثل هذه الظروف لن تصل إلى أوكرانيا إلا إذا استمرت في الحرب.

وأضاف ميدينسكي: "إذا توقفت عن القتال، فستجد نفسك دون مساعدات أجنبية وستفقد القدرة على قمع أي معارضة داخل البلاد. عندها سيتعين عليك الذهاب إلى الانتخابات، وسوف تخسرها، لأن الناس تعبوا، الناس يريدون السلام، الجنود يريدون السلام