نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نشر الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس.. حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى ضد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد نشر الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس.. حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى ضد ترامب.. في خطوة تصعيدية، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، يوم الإثنين، عزمه مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية قراره بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات واسعة ضد سياسات الهجرة.

حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى ضد ترامب

حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى ضد ترامب

عبر منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، اتهم نيوسوم الرئيس ترامب بإشعال فتيل الأزمة عمدًا، ثم محاولة استغلالها لفرض نفوذه الفيدرالي على الولايات.

وكتب قائلًا: "هذا ما يريده ترامب تمامًا.. خلق الأزمة، ثم فرض سيطرته غير القانونية من خلال إرسال الحرس الوطني، الأمر التنفيذي الذي وقّعه لا يخص كاليفورنيا فقط، بل يفتح الباب لتكرار ذلك في أي ولاية: لن نصمت، وسنلجأ إلى القضاء".

حاكم كاليفورنيا: لم يتم التنسيق معنا

وفي تصريحات إعلامية لشبكة "MSNBC"، أكد نيوسوم أنه لم يتم التشاور أو التنسيق مع سلطات كاليفورنيا قبل اتخاذ قرار نشر القوات، معربًا عن استيائه من عدم التزام إدارة الهجرة والجمارك بالقنوات الرسمية للتعاون مع حكومة الولاية.

حملة الهجرة تتحول إلى اشتباكات في قلب لوس أنجلوس

بدأت الأحداث يوم 7 يونيو، عندما أطلقت سلطات الهجرة والجمارك حملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين في وسط مدينة لوس أنجلوس، لكن سرعان ما تحولت العملية إلى صدامات عنيفة بين القوات الفيدرالية والمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع رفضًا لتلك السياسات.

حاكم كاليفورنيا يهدد بوقف الضرائب ردًا على قرارات ترامب

ردًا على التصعيد، هدد حاكم كاليفورنيا بأن الولاية قد تتخذ خطوات جذرية، منها الامتناع عن دفع الضرائب الفيدرالية، إذا مضت إدارة ترامب في تقليص الدعم المالي المخصص للولاية.

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني وسط الغضب الشعبي

وفي تطور سريع، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم 8 يونيو، عن نشر 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الاحتجاجات، وزاد القرار من حدة التوتر السياسي والشعبي في الولاية.

اشتباكات وحرائق في الشوارع

أفادت شرطة لوس أنجلوس أن مظاهر العنف تصاعدت، إذ حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز الأمنية عند تقاطع شارعي "ألاميدا" و"تيمبل"، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة، تم إسعافهما في الموقع.

كما أشار البيان إلى أن المتظاهرين أغلقوا بعض الطرق وأضرموا النيران في عدد من المركبات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء.

الاحتجاجات بلا ترخيص وتاريخ طويل من الخلافات

أعلنت السلطات أن هذه التجمعات لم تحصل على التصاريح القانونية، فيما اعتبر المراقبون أن المواجهة الحالية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الصراعات بين كاليفورنيا ذات التوجه الديمقراطي، وإدارة ترامب التي كثيرًا ما انتقدت أداء الولاية في ملفات مثل مكافحة الحرائق وتنظيم الهجرة.

ترامب: لا تسامح مع الهجرة غير الشرعية

يُذكر أن ترامب، في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير، أعلن عن خطط صارمة لمواجهة الهجرة غير النظامية، متعهدًا بوقف تدفق المهاجرين وبدء عملية لترحيل ملايين الأشخاص، إلى جانب إعلانه حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية.