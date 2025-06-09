العالم اليوم - ترامب يدافع عن قراره: لوس أنجلوس كانت ستمحى تماما

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 08:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن قرار إرسال الحرس الوطني للتعامل مع العنف والشغب والتحريض في كاليفورنيا "عظيم".

وذكر ترامب، في تغريدة على منصة "تروث سوشيال": "لقد اتخذنا قرارا عظيما بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في كاليفورنيا".

وأضاف: "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد مُحيت تماما".

وتابع: "كان ينبغي على "الحاكم" غافين نيوسوم، و"العمدة" كارين باس، غير الكفؤين، أن يقولا: "شكرا لك، أيها الرئيس ترامب، أنت رائع حقا. ما كنا لنكون شيئا بدونك يا سيدي".

وأكمل ترامب: "بدلا من ذلك، اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأميركا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم، وأن هذه "احتجاجات سلمية".

وأوضح الرئيس الأميركي: "نظرة واحدة على صور ومقاطع فيديو العنف والدمار تُخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته".

وختم بالقول: "سنبذل دائما ما يلزم للحفاظ على سلامة مواطنينا، حتى نتمكن معا من جعل أميركا عظيمة مرة أخرى!"

وكان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعلن، الإثنين، أنه سيُقاضي الرئيس الأميركي بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة.

وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا.