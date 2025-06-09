بيونس ايرس ـ ا.ف.ب: أعلنت الرئيسة الأرجنتينية اليسارية السابقة كريستينا كيرشنر في مقابلة تلفزيونية أنّها ستخوض الانتخابات التشريعية الإقليمية المقرّر إجراؤها في سبتمبر المقبل في منطقة العاصمة بوينوس آيرس. وفي حال فوزها، ستتمتّع كيرشنر بحصانة برلمانية تحميها من أيّ ملاحقات قضائية. وقالت كيرشنر، رئيسة الأرجنتين من 2007 ولغاية 2015، لقناة C5N التلفزيونية «سأترشح، كما سبق أن ذكرتُ في اجتماعات عديدة (خاصة).» ومن المقرّر أن تترشّح كيرشنر البالغة من العمر 72 عاما عن منطقة بوينوس آيرس الحضرية، وهي دائرة انتخابية تضمّ 19 مدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيسة الأرجنتينية السابقة كيرشنر تعلن ترشحها للانتخابات التشريعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.