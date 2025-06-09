العالم اليوم - خلاف بين عائلة عبد الحليم حافظ ومهرجان مغربي.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر خلاف بين عائلة عبد الحليم حافظ ومهرجان مغربي.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 07:32 مساءً - أثار العرض الغنائي المرتقب بتقنية الهولوغرام لعبد الحليم حافظ، المزمع تقديمه ضمن فعاليات "موازين"، الذي ينظم في المغرب، خلافا بين عائلة الفنان المصري الراحل، والجهة المنظمة للمهرجان.

وذكر موقع "هسبريس" أن عائلة الفنان عبد الحليم حافظ عبرت عن دهشتها من تداول إعلانات العرض دون علمها أو موافقتها، معتبرة أن استغلال اسم الفنان وصورته وصوته في مثل هذا المشروع تم دون أي إذن رسمي منها.

وأوضحت العائلة أنها لم تخبر بأي مشروع من هذا النوع، ولم تتعاقد مع إدارة المهرجان أو أي جهة أخرى بخصوص عرض الهولوغرام، مؤكدة أن استخدام هذه الحقوق يعد خرقا قانونيا، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في كل من مصر والمغرب لحماية إرث الفنان وحقوقه.

من جهتها، صرحت جمعية "مغرب الثقافات" المنظمة لمهرجان موازين، بأن جميع الترتيبات القانونية المتعلقة بإنتاج عرض الهولوغرام تم احترامها بشكل صارم، وأنها حصلت على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المخولة بإدارة حقوق استغلال صورة وصوت وأعمال الفنان الراحل عبد الحليم حافظ قبل الإعلان عن تنظيم العرض.

وأضافت الجمعية، أن هذا الحفل يعد تكريما لأحد أعمدة الفن العربي واستحضارا لمحطة مضيئة من تاريخ الموسيقى، في إطار فني يليق بمكانة الرمز ووجدانيته في ذاكرة الأجيال.

وكانت إدارة مهرجان موازين قد نظمت سابقا حفلا بتقنية الهولوغرام للمطربة الراحلة أم كلثوم، وشهد إقبالا واسعا.

وسيقام مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو 2025. ويجمع المهرجان فنانين كبار من مختلف دول العالم.