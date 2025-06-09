العالم اليوم - "أبو شباب" تدعو سكان رفح للمشاركة في أول "إدارة شعبية" بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 07:32 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن مجموعة "أبو شباب" دعوتها سكان شرق رفح إلى المشاركة في أول "إدارة شعبية" في قطاع غزة.

وقالت مجموعة "أبو شباب"، في بيان، إن الدعوة تأتي "في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح".

وأضافت أن المجموعة بقيادة ياسر أبو شباب ستبدأ "بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس".

وتابعت: "وعليه، نفتح باب التطوع لكافة أبناء شعبنا من أصحاب الخبرة، المهارة، التخصص والعزيمة".

وأوضح البيان أن "التطوع يشمل: لجان إغاثة ومساعدة، غرف طوارئ ميدانية، لجان تعليمية وتربوية للأطفال، وحدات إعلام ورصد وفضح الانتهاكات، تنسيق مساعدات دولية، حراسات شعبية وتنظيم مدني، دعم فني وإلكتروني للبنية التحتية المجتمعية".

وأكدت أيضا أن "الفرصة مفتوحة أمام: الخريجين، الطلبة الجامعيين، المتقاعدين، أصحاب الخبرة، الشباب والشابات الجادين".

وختمت بالقول: "تعال وكن جزءًا من أول إدارة شعبية حقيقية تقف مع الناس وتحميهم من الفوضى وتبني مستقبلا مشرفا".

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه تمت الموافقة على أن تكون جماعة "ياسر أبو شباب" بديلا لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.

ووفقا لموقع "والا"، فقد تم رفض العديد من الأفكار كبدائل لحماس بما فيها السلطة الفلسطينية أو حركة فتح.

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي أن "أبو شباب بدأت مهامها لتأمين طرق الوصول إلى مراكز المساعدات الإنسانية في رفح وتأمين القوافل".

وحسب "والا"، فقد أكدت القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين نقل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة إلى المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب.

وأضاف الموقع أنه خلافا للتقارير فإن ميليشيا أبو شباب "غير مرتبطة بتنظيم داعش أو بالتنظيمات السلفية المتطرفة. ومن المهم التأكيد على أنها كانت ميليشيا مسلحة حتى قبل الحرب".