نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الألماني يعلن نقل نشطاء سفينة "مادلين" إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير الألماني في تل أبيب أن النشطاء الذين اعترضتهم البحرية الإسرائيلية بالبحر المتوسط وبينهم الناشطة غريتا تونبرج أثناء محاولتهم فك الحصار عن غزة، تم نقلهم إلى إسرائيل.

وكتب السفير الألماني في تل أبيب شتيفن زايبرت على منصة "إكس": "تم نقل جميع الركاب من قبل البحرية إلى إسرائيل، وأكدت البحرية لنا أنهم جميعا سالمون" مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من النشطاء مغادرة البلاد.

وأضاف: "عرضنا تقديم المساعدة القنصلية بالنسبة لمواطن ألماني واحد".



وكانت القوات الإسرائيلية أوقفت السفينة الشراعية "مادلين" ليلا بعد أيام من الإبحار، وقبل وقت قصير من وصولها إلى وجهتها، قطاع غزة.

وكان "تحالف أسطول الحرية" يهدف من خلال هذه الخطوة إيصال مساعدات إلى القطاع الساحلي الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ فترة طويلة.

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إيقاف السفينة "مادلين" حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007، والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها.

وفي المقابل، قال "تحالف أسطول الحرية" بعد اعتراض السفينة:

"نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر على متن "مادلين"، وعن جميع الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وإنهاء الاحتلال والحصار الوحشي، وفتح جميع الحواجز الحدودية فورا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".