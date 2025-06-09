العالم اليوم - النوم أكثر من 9 ساعات يهدد دماغك وصحتك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 06:28 مساءً - كشفت دراسة حديثة، أن النوم المفرط الذي يتجاوز 9 ساعات في الليلة، قد يُشكل خطرا على صحة الدماغ، ويؤدي إلى تباطؤ في الأداء الإدراكي، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأكدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ألزهايمر آند ديمينشا" (Alzheimer’s & Dementia)، أن النوم المفرط مرتبط بانخفاض في القدرات الإدراكية لدى الأفراد.

وبحسب تقرير نشره موقع "بريڤينشن"، فقد اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات تتعلق بالإدراك وفترة النوم لأكثر من 1800 شخص، تتراوح أعمارهم بين 27 و85 سنة.

وتوصل الباحثون، إلى أن الأشخاص الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر يوميا يظهر لديهم أداء إدراكي أضعف، لا سيما لدى الذين يعانون من الاكتئاب.

كما بينت النتائج أن من ينامون لفترات طويلة يكونون أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب.

مدة النوم المثالية

أوضح الباحثون أن الحاجة للنوم تختلف من شخص لآخر، لكن النوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميا هو الأنسب لتحسين الأداء الإدراكي.

مع ذلك، ينصح الخبراء بمراقبة الروتين اليومي، مثل الوقت الذي يستغرقه الشخص لكي ينام، ومدى شعوره بالراحة والنشاط خلال اليوم.

وخلصت الدراسة، إلى أن المزيد من النوم لا يعني الأفضل، مشددة على أهمية التوازن في النوم من أجل الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الأداء العقلي.