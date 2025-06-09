أوروبا تعتزم تقييد وصول الشركات الصينية لسوق المنتجات الطبية الأوروبية

بروكسل ـ ا.ف.ب: اتّفق ممثّلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية الأوروبية، وذلك ردّا على إجراءات صينية تحدّ من وصول الشركات الأوروبية للأسواق الصينية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّ القيود التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، لكن من دون أن تعلن عنها، تتناسب مع القيود التي يواجهها في السوق الصينية مصنّعو الأجهزة الطبية الأوروبيون والأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي. وسارعت بكين إلى التنديد بالخطوة الأوروبية. وقالت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه القيود «ستحدّ من وصول الشركات الصينية إلى المناقصات العامة في قطاع الأجهزة الطبية للعقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو على مدى خمس سنوات».

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