لافروف يقترح نقل الأمم المتحدة إلى سوتشي الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أفضل حل سيكون نقل مقر الأمم المتحدة إلى مدينة سوتشي الروسية، كما اقترح زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين.

وصرح لافروف خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050": "الأفضل سيكون نقل الأمم المتحدة إلى سوتشي. بالمناسبة، ستالين اقترح ذلك، واقترحه بجدية. لكنه لاحقا استجاب لرغبة (الرئيس الأمريكي فرانكلين) روزفلت - أولا لونغ آيلاند، ثم نيويورك، مانهاتن".

وأشار الوزير الروسي إلى أن تنفيذ ذلك غير واقعي في الوقت الحالي.

وأوضح: "كل هذه الهياكل رسخت جذورها بعمق. ليس فقط ماديا، في شكل مباني وممتلكات. ولكن أيضا في شكل موظفين. خاصة بعد إدخال العقود الدائمة، حيث اشترى الموظفون شققا ومنازل لهم. إذا حاولنا الآن نقل (الأمم المتحدة إلى مكان آخر)، فسيكون ذلك بمثابة هجرة جماعية - من المخيف حتى تخيلها".