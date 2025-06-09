نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية التركية تدين اعتداء إسرائيل على سفينة مادلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين، عن إدانتها هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين"، التي تقل ناشطين متضامنين مع قطاع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع".

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن اعتداء تل أبيب على سفينة "مادلين" الإغاثية لكسر الحصار عن قطاع غزة، يثبت مرة أخرى أن إسرائيل "دولة إرهاب".

وشددت في بيان، على أن اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة "مادلين" خلال وجودها في المياه الدولية بعد إبحارها بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مواطنون أتراك، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقال البيان: "هذا الاعتداء الشنيع لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري يثبت مرة أخرة أن إسرائيل دولة إرهاب".

وأكد مواصلة رد الفعل المبرر من جانب المجتمع الدولي تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، التي تستخدم الجوع سلاحًا في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون، لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية.