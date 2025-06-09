نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: تفسيرات كييف رفضها تبادل الأسرى غير مقنعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الإثنين، أن تفسيرات أوكرانيا لإفشالها تبادل الأسرى وتسلّم رفات قتلاها من الصعب اعتبارها مقنعة.

وأضاف بيسكوف: "لقد شاهدنا وسمعنا مئات الأعذار والمبررات المختلفة، وغير ذلك. من الصعب اعتبار أيا منها مقنعا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي، وفقا للاتفاقيات المبرمة في 2 يونيو في إسطنبول، بدأ عملية إنسانية واسعة النطاق لإعادة جثث أكثر من 6 آلاف عسكري أوكراني قتيل، بالإضافة إلى تبادل الأسرى. إلا أن الجانب الأوكراني لم يؤكد إجراء التبادل يوم السبت وأرجأه إلى أجل غير مسمى.

وفي السياق ذاته، أكد روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية المفوض لشؤون جرائم نظام كييف، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض استلام جثث الجنود الأوكرانيين خشية أن يكشف ذلك عن الحجم الحقيقي لخسائر قوات كييف.

من جهته، أكد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن رفض زيلينسكي استلام جثث القتلى الأوكرانيين يدل على عدم اكتراثه بالأحياء والأموات من مواطنيه وأن كل ما يعنيه هو بقاؤه في السلطة.