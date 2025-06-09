العالم اليوم - روسيا تحبط تهريب مكونات مروحيات للخارج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 02:36 مساءً - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروس، (FSB)، الإثنين، عن إحباط نشاط مجموعة أشخاص متورطين في التحضير لتهريب مكونات وقطع غيار لمروحيات روسية من طرازي "مي-8" و"مي-17" إلى الخارج، بما في ذلك إلى أوكرانيا.

وبحسب بيان الجهاز، فإن قيمة قطع الغيار التي تم ضبطها تتجاوز 400 مليون روبل (5 ملايين دولار)، وهي كمية كافية لإعادة الصلاحية الجوية لما لا يقل عن 4 مروحيات.

وأوضح البيان، أن المجموعة كانت تتألف من 6 أشخاص، يحملون جنسيات روسية وأوكرانية ومن دول الشرق الأوسط، وكانت أنشطتهم تُنسق من خارج البلاد.

وقد تم شراء المكونات من المصانع الروسية عبر سلسلة من الشركات التجارية التي تسيطر عليها المجموعة.