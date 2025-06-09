نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسبانيا اليوم الإثنين، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجا على اعتراض الاحتلال السفينة مادلين.

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، وصول السفينة مادلين إلى ميناء أسدود، وعلى متنها 12 ناشطا جرى اعتقالهم بعد منع وصولهم إلى غزة.

وأشارت وسائل إعلام الإسرائيلية، إلى أن بن غفير فرض قيودا، مشددة على نشطاء السفينة مادلين في سجن جفعون بالرملة بانتظار الترحيل.