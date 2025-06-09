العالم اليوم - مدرب الأهلي يوضح سبب تسديد زيزو أول ركلة ترجيح أمام باتشوكا

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأهلي يوضح سبب تسديد زيزو أول ركلة ترجيح أمام باتشوكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يونيو 2025 01:28 مساءً - كشف مدرب الأهلي المصري، خوسيه ريبيرو، سبب تسديد الوافد الجديد على الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ركلة الترجيح الأولى أمام باتشوكا المكسيكي.

وذكر ريبيرو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مواجهة باتشوكا: "تسديد زيزو ركلة الترجيح الأولى؟ مباراة مثل اليوم بالتأكيد لا تمثل ضغطا على اللاعب، هذه مباراة ودية نستعد بها لخوض بطولة كبرى".

وأضاف: "منذ وصول زيزو ويظهر على اللاعب رغبته في الإضافة والمساهمة مع اللاعبين ليكون الفريق في أفضل مكان".

وأعلن الأهلي ضم أحمد مصطفى "زيزو"، يوم الجمعة، في صفقة انتقال حر، ليسافر اللاعب مباشرة إلى الولايات المتحدة للانضمام للفريق الأحمر.

من جهة أخرى، ردّ ريبيرو على مسألة "ضيق الوقت" بعد توليه المسؤولية استعدادا لكأس العالم للأندية.

وقال: "بالتأكيد تدريب فريق قبل بطولة هامة بوقت قصير أمر غير معتاد بالنسبة لنا، لكنني مستعد لخوض هذا التحدي وهدفي الوصول لأقصى نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "منذ وصولي إلى مصر أجيب عن سؤال ضيق الوقت ولا أحب أن يتحول الأمر لعذر، قبلنا المهمة ولدينا مباراة يوم 14 يونيو ولا أحد سيفكر في وقت طويل أو قصير وقتها، ونسعى للمنافسة بأكبر شكل ممكن".