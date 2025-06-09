نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال يقتاد سفينة "مادلين" إلى ميناء أسدود ويستعد لترحيل النشطاء بعد استجوابهم تحت القوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار موجة غضب دولية، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتياد سفينة "الحرية مادلين" قسرًا إلى ميناء أسدود المحتل، وذلك بعد ساعات من اقتحامها والسيطرة عليها في عرض البحر، واعتقال كافة من كانوا على متنها من نشطاء ومتضامنين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن طاقم السفينة والنشطاء المعتقلين يخضعون حاليًا لاستجوابات مكثفة داخل قاعدة عسكرية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، وسط تكتّم رسمي على ظروف احتجازهم أو مصيرهم النهائي.

ووفق نفس المصادر، يخطط الاحتلال لترحيل المتضامنين الدوليين إلى بلدانهم خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من التحقيقات، في مشهد وصفه مراقبون بأنه يمثل "قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وتعد سفينة "مادلين" واحدة من محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث كانت في طريقها نحو السواحل الفلسطينية محمّلة برسالة سلام ودعم إنساني لسكان القطاع المحاصرين. وقد انقطع البث المباشر عن السفينة فور لحظة الاقتحام، وسط أصوات صراخ ونداءات استغاثة، مما زاد من حالة القلق الشعبي والرسمي حول مصير ركّابها.

وطالبت منظمات حقوقية وأممية بالإفراج الفوري عن النشطاء، وفتح تحقيق دولي في ملابسات الهجوم الإسرائيلي على السفينة المدنية، محذّرين من استمرار سياسات القمع والتضييق على جهود الإغاثة الدولية.