إعلاميون بريطانيون يسخرون من ستارمر بعد إعلانه "الاستعداد للحرب"

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتقادات لاذعة من قبل إعلاميين بريطانيين بعد إعلانه تحويل البلاد إلى وضع "الاستعداد للحرب".

وكتب المذيع التلفزيوني والصحفي جيريمي كلاركسون في مقال له بصحيفة ذا صن: "من المؤكد أن أكبر مشكلة نواجهها هي كير ستارمر نفسه، لأنه ربما يكون أقل القادة عدوانية في العالم.. يُصدر أصواتا وهتافات فقط ليبدو صارما. لكنه ليس صارما. وسيبقى رئيسا للوزراء لأربع سنوات أخرى.. هذا يُخيفني أكثر من (مما يشاع عن ) بوتين".

وكان ستارمر قد أعلن في حديث خلال مؤتمر صحفي في غلاسكو يوم الاثنين الماضي، أن بريطانيا تعمل على تكثيف الاستثمار في الدفاع لضمان جاهزية قواتها المسلحة للقتال وسط التوترات المتزايدة في أوروبا.

وقال ستارمر: "نحن نتجه نحو الجاهزية القتالية كهدف أساسي لقواتنا المسلحة"، مضيفا أن أمن البلاد سوف يرتكز على الشراكة مع حلفاء الناتو.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده، ستدخل مرحلة "التأهب للحرب"، مشيرا إلى أن "العالم يشهد حاليا الفترة الأكثر تقلبا منذ عقود".

ووعد ستارمر بإنفاق المليارات على مصانع الأسلحة والمسيرات والغواصات حتى لو كان ذلك على حساب تقليص ميزانية الرعاية الاجتماعية أو المساعدات.