العالم اليوم - زلزال عنيف يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 06:30 مساءً - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,3 درجات العاصمة الكولومبية في وقت مبكر الأحد بحسب التوقيت المحلي، بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع في الساعة 9,08 بالتوقيت المحلي قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا.

واهتزت المباني في بوغوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.



وتجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين، فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.

وقالت امرأة مسنة في بوغوتا وهي تحاول النزول على درج، "كان الزلزال قويا للغاية".

يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.