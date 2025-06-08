نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تكشف عن عملية أمنية حساسة حصلت عبرها على "كنز ثمين" عن أسرار إسرائيل الخفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكّر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب بأن بلاده حصلت مؤخرا على وثائق حساسة تتعلق بالمشاريع والمواقع النووية الإسرائيلية، وأعلن أنه سيتم نشرها قريبا.

وأوضح خطيب أن الوثائق المسربة من إسرائيل تحتوي على معلومات حيوية عن المنشآت النووية، مشيرًا إلى أنها ستعزز القدرات الهجومية لإيران.

وأضاف أن بلاده حصلت أيضا على وثائق تتعلق بالولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وكشف الوزير الإيراني عن تنفيذ عملية استخباراتية معقدة وواسعة النطاق، تم خلالها التسلل ثم جمع المعلومات وزيادة الوصول إليها. ووصف الوثائق التي تم الحصول عليها بأنها "كنز ثمين".

وأشار خطيب إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بهذه الوثائق وطرق نقلها، مؤكدا أن الإعلان عن الحصول عليها تم بعد التأكد من وصولها إلى إيران بأمان. ووعد بنشر هذه الوثائق في الوقت المناسب، رغم تأكيده أن عملية النشر لن تتم بشكل فوري.