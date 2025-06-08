نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشاد تقرر حظر دخول الأمريكيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الأحد، أن بلاده ستعلق إصدار تأشيرات دخول للأمريكيين، ردًا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول التشاديين إلى الولايات المتحدة.



وأعلن الرئيس ترامب الأربعاء الماضي، حظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا من بينها تشاد، متهما إياها بقلة كفاءة الفحص والتدقيق فيها، بالإضافة إلى رفضها تاريخيًا استعادة مواطنيها الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في الولايات المتحدة.



وقال رئيس تشاد عبر فيس بوك، الخميس الماضي، إنه أصدر تعليماته للحكومة لتعليق إصدار تأشيرات الدخول للأمريكيين " وفق مبادئ المعاملة بالمثل".

وأضاف "تشاد ليس لديها طائرات لتقدمها، ولا مليارات الدولارات لتمنحها ولكن تشاد لديها كرامتها وكبريائها".