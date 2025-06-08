نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، التحذيرات من أن مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر بعد 48 ساعة من الآن، بسبب نفاد الوقود".



ومن جانبه، قال مدير وزارة الصحة في غزة، إن ️ "قوات الاحتلال دمرت المولدات الكهربائية ومحطات الأوكسيجين في المشافي"، مؤكدا أن "هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".



وأضاف أن "شاحنات منظمة الصحة العالمية متوقفة في العريش، داعيا لإدخالها فورا".



وأوضح: "نفذنا خطط الطوارئ لكننا عاجزون الآن بسبب نفاد الوقود ونقص الأدوية"، متابعا: "لم نجد الأدوات الطبية اللازمة لإجراء عمليات في العيون".