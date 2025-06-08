العالم اليوم - الحجّاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 02:27 مساءً - في ثاني أيام التشريق، قام الحجاج، يوم الأحد، برمي الجمرات الثلاث (الصغرى، الوسطى، والعقبة) وسط أجواء روحانية وتنظيم دقيق من الجهات المختصة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن حركة الحجاج على جسر الجمرات كانت سلسة ومنظمة، سواء خلال الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مِنى، أو توجههم إلى مكة لطواف الوداع لمن اختار التعجّل.

ويغادر الحجاج المتعجلون مشعر مِنى، عقب زوال شمس يوم الأحد، الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بعد رمي الجمرات الثلاث، كل منها بـ7 حصيات، قبل أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع، مستكملين به آخر أعمال الحج، فيما يختتم جموع الحجيج مناسكهم، يوم الاثنين، في ثالث أيام التشريق، ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن خطة تنظيمية وأمنية تهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة والسلامة للحجاج.

من جهة أخرى أكملت الجهات الحكومية في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين الذين يبدأ توافدهم مساء الأحد، عبر الحافلات، ورحلات قطار الحرمين السريع، بعد إكمال أدائهم المناسك، .