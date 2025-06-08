نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب ترامب: إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لا يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأضاف فانس: "هل أعتقد أنها إبادة جماعية؟ لا"، موضحا: "السبب في ذلك أنني لا أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون عمدًا قتل كل فلسطيني، لا أظن أن هذا هو هدفهم".

وأشار نائب ترامب، إلى أن إسرائيل تعرضت لأذى كبير إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وتابع قائلًا: "هم يحاولون تدمير هذه المنظمة الإرهابية"، مضيفا: "الحرب جحيم".

وفي المقابل، شدد فانس على رفضه لفكرة أن "الأطفال الفلسطينيين الأبرياء" يستحقون المعاناة أو الموت نتيجة هذا الصراع.

وقال: "إذا كان لديك قلب، فلا بد أن ينفطر عندما ترى طفلا صغيرا يتألم، ولهذا لدينا سياسة تهدف إلى وقف هذا الصراع، من خلال معالجة أسبابه، كي نتمكن من تحقيق بعض السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين".

