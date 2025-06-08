العالم اليوم - الجيش الروسي يهاجم دنيبروبتروفسك ويسيطر على زاريا في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر الجيش الروسي يهاجم دنيبروبتروفسك ويسيطر على زاريا في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 12:28 مساءً - أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لمقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 3 أعوام.

وقال الجيش الروسي، عبر تلغرام، إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة.. بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة "زاريا" في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة على بلدة زاريا في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات الجنوب، تم تحرير بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية".