نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولومبيا.. إصابة مرشحًا رئاسيًا بين أنصاره خلال تجمع انتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب ميغيل أوريبي مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل في كولومبيا بالرصاص، وذلك بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أوريبي المرشح صاحب الـ39 عامًا، وهو عضو في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية، أثناء إلقائه خطابا خلال مناسبة انتخابية غربي العاصمة، عند سماع صوت طلقات نارية بشكل مفاجئ.

وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة، قبل أن تحمله مجموعة من الأشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.

ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "بقوة" بالهجوم على أوريبي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة: "هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".

ويعد أوريبي من أشد المنتقدين لبيترو، وهو عضو في حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي، الذي حكم كولومبيا من 2002 إلى 2010.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن أوريبي، أنه يطمح لأن يتم انتخابه رئيسا في عام 2026، خلفا لبيترو الذي يعارضه بشدة.

