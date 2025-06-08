العالم اليوم - الدفاع الجوي الروسي يدمر 61 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 08:25 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر 61 مسيرة أوكرانية في الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المسيرات الأوكرانية المدمرة حلقت فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكالوغا وتولا وأوريول وكورسك وموسكو وفوق شبه جزيرة القرم.

من ناحيته، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد

وقال المسؤول الروسي، إن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات، مضيفا أن قوات الأمن تواصل أعمال التحقق من موقع الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوغا وسمولينسك وموسكو".