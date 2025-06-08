العالم اليوم - رسالة من متظاهرين إسرائيليين لويتكوف: دعك من نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر رسالة من متظاهرين إسرائيليين لويتكوف: دعك من نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 04:29 صباحاً - تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدة مدن إسرائيلية، السبت، مطالبين بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب على القطاع.

ووفقا لتقارير، شنت قوات الأمن حملة قمع عنيفة على المتظاهرين المناهضين للحرب على هامش المظاهرة.

وجاءت مسيرات السبت بعد أن أعلن الجيش أنه استعاد جثة الرهينة التايلاندي ناتابونغ بينتا، وقبل أسبوع مصيري لائتلاف نتنياهو حيث تهدد الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب فشلها في تمرير قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد الإلزامي.

وقبل المسيرات، ناشد إيتسيك هورن، والد الرهينة إيتان هورن، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف للمساعدة في تأمين إطلاق سراح ابنه من أسر حماس، خلال مؤتمر صحفي لعدد من عائلات الرهائن خارج مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وحث إيتسيك هورن ويتكوف على "التخلي عن إطار عمل نتنياهو لتمديد الحرب"، وبدلا من ذلك الدفع بمقترح لتحرير جميع الرهائن وإنهاء القتال في غزة.

وأضاف: "سيد ويتكوف، هذا ممكن. إذا أعدت الجميع ستذكر كواحد من أعظم اليهود على الإطلاق".

وتابع: "قدم لنتنياهو وحماس عرضا بإنذار نهائي لإنهاء الحرب. هذا على الأرجح هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن وإنقاذ دولة إسرائيل".

واتهمت ابنة أحد الرهائن القتلى الحكومة، خلال تجمع حاشد في تل أبيب، بإطالة أمد الحرب المستمرة منذ 20 شهرا في القطاع على حساب المختطفين.

وتجمع الحشد في "ساحة الرهائن"، حيث عبرت والدة الرهينة ماتان زانغاوكر عن غضبها بعد نشر حركة حماس صورة لابنها مرفقة برسالة بالعبرية والإنجليزية تقول: "لن يعود حيا".

وقالت وفق فيديو لـ"فرانس برس": "لم أعد قادرة على تحمل هذا الكابوس. ملاك الموت (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يواصل التضحية بالرهائن، ويستخدم الجيش الإسرائيلي ليس لحماية أمن إسرائيل بل لمواصلة الحرب وحماية حكومته، إنه وصمة عار!".

وهتف المتظاهرون: "الشعب يختار الرهائن"، كما قال منتدى العائلات، أبرز منظمة تمثل الرهائن: "وحده اتفاق شامل لعودة أحبائنا سيجلب انتصارا حقيقيا".

وطالبت نوعام كاتس، ابنة الرهينة ليور كاتس الذي أعلنت وفاته لكن جثمانه لا يزال في غزة، بوقف العمليات العسكرية فورا.

وقالت أمام المتظاهرين بحسب بيان لمنتدى عائلات الرهائن: "لا ترسلوا مزيدا من الجنود الذين يجازفون بحياتهم لإعادة آبائنا. أعيدوهم عبر اتفاق. أوقفوا الحرب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل 4 جنود في قطاع غزة، لافتا الى أنه يعاني نقصا في العدد يناهز 10 آلاف عنصر لتلبية حاجاته في القطاع المحاصر والمدمر.

وطالب تال كوبرشتاين، والد بار كوبرشتاين الذي خطف وكان في الحادية والعشرين، بأن "يعود إلى المنزل الآن"، مضيفا: "أطلب من رئيس الوزراء أن يقبل باتفاق ينص على عودة جميع الرهائن. أعيدوا الرهائن الـ55 عبر اتفاق واحد، الآن".

ولا تزال المفاوضات لوضع حد للقتال بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة تراوح مكانها.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 55 محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية إن 31 منهم على الأقل فارقوا الحياة.