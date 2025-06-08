العالم اليوم - فيديو.. هجوم أوكراني يشعل حريقا في مصنع كيماويات غربي روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 04:29 صباحاً - أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة أثناء ليل السبت إلى اندلاع حريق في مصنع أزوت للكيماويات وإصابة شخصين، في منطقة تولا غربي روسيا.

وقال حاكم المنطقة دميتري ميلياييف على "تلغرام" في وقت مبكر من الأحد: "تم إخماد الحريق". وأضاف أنه لا يوجد تهديد لجودة الهواء قرب المصنع، لكن "المراقبة البيئية ستستمر".

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