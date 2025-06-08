العالم اليوم - أزمة صحية.. لماذا سُحبت 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأميركية؟

انتم الان تتابعون خبر أزمة صحية.. لماذا سُحبت 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأميركية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 02:20 صباحاً - أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، السبت، عن تفشي عدوى السالمونيلا، مع إصابة العشرات في 7 ولايات بالغرب والغرب الأوسط من البلاد بحالات مرضية.

وسحبت شركة "أوغاست إيغ" نحو 1.7 مليون بيضة، بعد توزيعها في المتاجر بين شهري فبراير ومايو الماضيين، وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفقا لإعلان نشر الجمعة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 79 شخصا في 7 ولايات أصيبوا بسلالة من السالمونيلا مرتبطة بهذا البيض، نقل 21 منهم إلى المستشفى.

وتشمل عمليات السحب ولايات أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنغ.

وتشمل أعراض التسمم بالسالمونيلا الإسهال والحمى والقيء الشديد والجفاف وتشنجات المعدة، بينما يتعافى معظم المصابين خلال أسبوع.

إلا أن العدوى قد تكون خطيرة على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة، وقد تستدعي دخول المستشفى.