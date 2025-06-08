العالم اليوم - رغم الفوز.. "دش بارد" من مدرب إنجلترا لهاري كين وزملائه

انتم الان تتابعون خبر رغم الفوز.. "دش بارد" من مدرب إنجلترا لهاري كين وزملائه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يونيو 2025 01:20 صباحاً - انتقد المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل سلوك فريقه، متهما لاعبيه "بالافتقار إلى الجدية" خلال الفوز الهزيل على أندورا 1-0 في تصفيات كأس العالم 2026، السبت.

وتعرض منتخب "الأسود الثلاثة" لصيحات الاستهجان مع الصافرة الأخيرة في برشلونة، بعد أن اكتفى بالفوز بهدف وحيد سجله المهاجم هاري كين أمام فريق يحتل المركز 173 في التصنيف العالمي.

وقال توخيل عقب اللقاء: "لم يعجبني السلوك في طريقه إنهاء المباراة".

وأضاف المدرب الألماني: "أعجبني السلوك في بداية المباراة، في أول 25 دقيقة، لكنني لم أحب آخر 25 دقيقة، أو آخر نصف ساعة. أعتقد أننا افتقرنا إلى الجدية والإصرار اللازمين كما هو مطلوب عادة في تصفيات كأس العالم".

وأردف: "لعبنا بالنار، ولم يعجبني السلوك في النهاية. لم يعجبني أسلوبهم في استخدام لغة الجسد، وأعتقد أنها لم تكن مناسبة للحدث".

وختم توخيل: "في النهاية لعبنا بالنار بصراحة. شعرت كأنني في مباراة نهائية حيث لا يشعر المرشح للفوز بالخطر".

وتحتل إنجلترا صدارة المجموعة الـ11 وتتجه بثبات نحو المونديال، لكنها ستحتاج لمستوى أعلى إذا أرادت تحقيق نتيجة إيجابية في كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.